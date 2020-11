Coronavirus, Sileri: “Gino Strada ipotesi per commissariamento Calabria ma lasciamo lavorare Zuccatelli”

10 Novembre 2020 10:46

Coronavirus: le parole del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri

“Gino Strada è certamente un’ipotesi per il commissariamento della Sanità in Calabria. È un collega eccezionale e tutto ciò che ha fatto è irripetibile, un esempio dell’Italia nel mondo. Ma adesso credo che le polemiche non servano, lasciamo lavorare Zuccatelli“. Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, a RaiNews24.