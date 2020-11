Coronavirus, Sicilia: l’assessore alla Salute Ruggero Razza si commuove in aula, “esperienza difficile”

26 Novembre 2020 22:35

Coronavirus, Sicilia: l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza si commuove in aula parlando della sua esperienza

“Questa è senza dubbio l’esperienza più difficile che ho dovuto affrontare ed ho cercato di onorarla con gli insegnamenti ricevuti da mio padre e che sono gli stessi, che spero di avere la forza, di insegnare a mio figlio”. Così l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, con la voce tremante per la commozione e il silenzio in aula interrotto dall’applauso partito dai banchi di sala d’Ercole, ha concluso il suo intervento all’Ars sulla mozione di censura delle opposizioni, poi respinta a maggioranza.

“A lui che forse un giorno leggerà questo verbale, magari studierà a scuola cosa è stato il Coronavirus, come è capitato di studiare a me cosa è stata la spagnola. Non so se mi chiederà cosa è accaduto in Sicilia, forse lo farà come è capitato a me quando insieme ai miei genitori attraversavo i viali del cimitero di Messina e mi venivano raccontati i fatti del terremoto del 1908 o quelli della spagnola del 1918. Spero di potergli dire, di guardarlo negli occhi e di potergli dire che ho atteso ai miei doveri, commettendo qualche errore ma sempre con scrupolo ed onore”.