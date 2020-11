Coronavirus, Cts: “la scuola è l’ultima da chiudere, è il luogo più sicuro. La responsabilità dei contagi è fuori”

1 Novembre 2020 12:18

Coronavirus: le parole di Alberto Villani, pediatra del Bambino Gesu’ e componente del Cts sulle paventate ipotesi della chiusura delle scuole

“Solo se si decidesse di chiudere tutto la scuola dovrebbe essere sacrificata. Ma se si continuasse a procedere per gradi sarebbe l’ultima a dover piegarsi al lockdown“. Ne e’ convinto Alberto Villani, pediatra del Bambino Gesu’ e componente del Cts, intervistato dal Corriere della Sera. “La scuola non e’ fonte di casi positivi e focolai. I contagi non si sono sviluppati in classe ma nell’ambiente esterno. La responsabilita’ e’ tutto cio’ che avviene dopo o prima che suoni la campanella”, afferma Villani. “E’ il luogo piu’ sicuro, qui le regole sono pienamente rispettate perche’ c’e’ chi e’ preposto a farle rispettare. E se anche un bambino con infezione da Sars-CoV-2 entra in aula e’ molto difficile che possa trasmettere il virus ai compagni dato che indossa la mascherina, e’ obbligato a lavare le mani e a stare distanziato“.