Coronavirus a Sant’Eufemia, si spegne il focolaio: scende a 19 il numero dei positivi, ma il paese rimane inspiegabilmente ancora “zona rossa”

2 Novembre 2020 13:01

Coronavirus a Sant’Eufemia, il paese è ancora “zona rossa” nonostante la situazione epidemiologica sia tornata tranquilla

“Si comunica ai cittadini che, ad oggi, il numero ufficiale di casi positivi al Covid-19 presenti sul territorio comunale è di 19. Aumenta quindi il numero dei guariti. Ricordiamo che altri tamponi sono stati effettuati e sono in attesa di essere processati, sebbene anche il numero di questi ultimi sia nettamente diminuito. Chiediamo come sempre il pieno rispetto delle regole, che è l’unico modo per azzerare i contagi e tornare all’ordinaria quotidianità nella nostra comunità”. E’ questo il post pubblicato su facebook dalla Protezione Civile di Sant’Eufemia, paese del reggino ancora inspiegabilmente “zona rossa” nonostante l’attuale situazione epidemiologica sia ormai rientrata nella normalità del resto del territorio regionale e nazionale, anzi è persino meno grave rispetto ad altre aree che non sono “zona rossa”.