6 Novembre 2020 21:21

Coronavirus a Reggio Calabria: in totale 92 casi positivi a Rosarno. Il sindaco: “limitare al minimo gli spostamenti e i contatti con le persone esterne al nostro nucleo familiare più stretto”

“Cari concittadini, anche oggi è stato registrato un aumento allarmante del numero di casi di positività al COVID-19 nella nostra Città. La situazione nella nostra comunità è molto preoccupante, e l’unico modo che abbiamo per evitare che la vita delle persone a noi care possa essere esposta a grave rischio, è quello di limitare al minimo gli spostamenti e i contatti con le persone esterne al nostro nucleo familiare più stretto”, è quanto afferma il sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà. “Vi chiediamo di tornare a considerare questa emergenza come una cosa seria, e facendo appello al vostro senso di responsabilità, vi raccomandiamo nuovamente di non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari, di rispettare la distanza di sicurezza e di utilizzare sempre i DPI”, conclude. Gli attuali positivi sono 93.