Coronavirus: in corso in questi minuti una riunione presieduta da Conte sul nuovo Dpcm

3 Novembre 2020 12:10

Coronavirus: da questa mattina è in corso una riunione tra il presidente del Consiglio e i capidelegazione delle forze di maggioranza al Governo

E’ in corso da questa mattina una riunione tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i capidelegazione delle forze di maggioranza al Governo (i ministri Dario Franceschini, Alfonso Bonafede, Teresa Bellanova, Roberto Speranza). Partecipano anche il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Sul tavolo il nuovo Dpcm con le misure anti Covid, in via di finalizzazione. Il confronto e’ in questo momento stato interrotto per alcuni impegni dei partecipanti ma riprendera’ a breve.