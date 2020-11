12 Novembre 2020 13:01

Reggio Calabria, primo caso di un detenuto positivo al Covid 19: “attivare subito una task force per supportare l’operato dell’amministrazione penitenziaria. Siamo tutti in prima linea per far fronte a questa seconda ondata. Nessuno escluso”

“Con il presente comunicato intendo porre all’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità preposte come le misure di prevenzione volte a contenere i contagi da SARS-CoV-2, ad oggi adottate negli Istituti penitenziari di Reggio “G. Panzera” e del plesso di Arghillà, siano assolutamente adeguate e pienamente rispondenti alle direttive emanate dall’amministrazione penitenziaria al fine di contenere e scongiurare il più possibile i casi di Covid-19“. E’ quanto scrive in una nota il Garante dei detenuti del Comune di Reggio Calabria, l’avv. Giovanna Russo. “Si precisa – prosegue- come la direzione del Carcere già nella prima fase della pandemia abbia attrezzato, nei rispettivi istituti le aree per il contenimento del covid e per evitare focolai all’interno delle mura carcerarie. Si evidenzia come, rispettivamente, presso la casa circondariale di Arghillà il reparto Demetra, prima destinato agli art. 21, è stato trasformato nel reparto Covid dove viene fatta trascorrere la quarantena di 14 giorni. La sezione si compone di 8 camere, ma una è inagibile. Nell’Istituto “G. Panzera” di Reggio invece la sezione Caronte, è stata adibita a reparto Covid per i detenuti in attesa di tampone, nuovi giunti o che necessitano di isolamento e le aree vengono sanificate regolarmente. Ieri il I caso! Un detenuto, ristretto nel carcere di Reggio, si tratta di un detenuto nuovo giunto quindi già posto per profilassi in isolamento covid, nell’apposita sezione dedicata, è risultato positivo ai controlli effettuati con il primo tampone. Prontamente sono state sottoposte a tampone tutto le unità che potenzialmente hanno potuto avere contatti con il detenuto positivo e conseguentemente esperite tutte le procedure di sicurezza e contenimento. Da tempestive e sempre costruttive interlocuzioni con il Direttore Dott. Calogero Tessitore tengo a precisare e comunicare come i nostri istituti penitenziari proprio per gli sforzi e la diligenza nell’attuare i protocolli hanno sino ad oggi scongiurato il verificarsi di situazioni allarmanti come invece avviene in altri Istituti penitenziari del Paese. Personalmente la scorsa settimana ho potuto constatare come i processi di rispetto delle regole per il contenimento del Covid e le procedure di sanificazione vengano correttamente attuate”.