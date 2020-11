Coronavirus a Reggio Calabria, gli ultimi aggiornamenti dalla Provincia: tutti i DATI Comune per Comune

3 Novembre 2020 22:36

Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti dalla Provincia di Reggio Calabria: oggi 98 nuovi casi positivi nell’Area Metropolitana

Si registrano 98 nuovi casi positivi al Covid-19 e 208 guariti, nella giornata odierna, nel territorio della Provincia di Reggio Calabria. Oggi, 3 Novembre, sono state ufficializzate positività in vari Comuni della Provincia. E’ utile sottolineare che quelli riportati in basso non sono i dati di tutti i comuni della provincia in quanto le autorità preposte (Asp e Prefettura) hanno deciso di non comunicarlo. Nell’elenco, invece, riportiamo esclusivamente i dati forniti dai sindaci o altre autorità locali che hanno deciso di fornire i numeri dei positivi sul territorio comunale.