Reggio Calabria, è ufficiale: il Sindaco chiude tutte le scuole fino a Dicembre [DETTAGLI]

13 Novembre 2020 13:43

Reggio Calabria, le scuole dovrebbero rimanere chiuse per 15 giorni

Dopo la riunione di questa mattina a Palazzo San Giorgio tra il sindaco di Reggio Calabria e la task force istituita qualche settimana fa per gestire l’emergenza Coronavirus in città, il risultato è stato quello di decidere per la chiusura delle scuole fino a Dicembre. Nelle prossime ore il Sindaco Falcomatà chiarirà i dettagli della scelta e sta valutando se lasciare aperti almeno gli asili o chiudere persino le scuole dell’infanzia.

Nonostante le precauzioni adottate all’interno degli istituti scolastici che nei mesi estivi si sono adeguati effettuando tutte le dovute modifiche affinchè si evitasse il più possibile il contagio in ambito scolastico, da lunedì a Reggio Calabria anche le scuole elementari e le classi di prima media resteranno a casa.

Superiori e 2ª e 3ª media sono già in didattica a distanza da una settimana, e cioè da quando il Governo ha dichiarato la “zona rossa”. Nel resto d’Italia (tranne Campania e Puglia, o altre scelte di sindaci come quello di Palermo, Leoluca Orlando), le scuole restano regolarmente aperte.

Da evidenziare come in Campania le scuole sono tutte chiuse ormai da un mese e il contagio non è affatto diminuito, anzi: ogni giorno continua ad aumentare. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che i bambini in età scolastica non solo non hanno conseguenze significative dal virus, ma sono anche molto meno contagiosi rispetto agli adulti. Ecco l’ultima ricerca scientifica pubblicata in merito su Nature: