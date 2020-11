8 Novembre 2020 14:24

Coronavirus a Reggio Calabria: 102 casi positivi a Rosarno. Il sindaco: “speriamo che, grazie al vostro comportamento responsabile, questa tendenza possa iniziare presto ad invertirsi”

“Cari concittadini, la diffusione dell’epidemia nel nostro territorio sembra non volersi arrestare, infatti, come avevamo preventivato, i casi continuano ad aumentare giorno dopo giorno”, è quanto afferma il sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà. “Speriamo che, grazie al vostro comportamento responsabile, questa tendenza possa iniziare presto ad invertirsi. Vi ricordiamo, come sempre, quanto sia importante il rispetto rigoroso delle regole anticontagio, si raccomanda massima allerta”, conclude Idà