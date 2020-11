Coronavirus: il BOLLETTINO dell’Asp di Reggio Calabria, oggi 160 nuovi casi positivi su 994 soggetti sottoposti a tampone

7 Novembre 2020 19:58

La Direzione Sanitaria dell’ASP di Reggio Calabria comunica che giorno 7 novembre 2020, sul Territorio Provinciale, sono stati sottoposti allo screening per “COVID19” 994 nuovi soggetti. Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, sono risultati positivi per 160 nuovi soggetti. I pazienti in “Assistenza Sanitaria Domiciliare” sono monitorati quotidianamente dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e dalle Unità Speciali di Continuità Assistenziale in collaborazione con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta. Si raccomanda alla cittadinanza il rispetto delle misure pubblicate nei DPCM e nelle Ordinanze Regionali per il contrasto e il contenimento dell’Emergenza COVID19. Si consiglia in caso di sintomi sospetti di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale, al Pediatra, o di contattare il Numero Verde 1500 del Ministero della Salute o il Numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.