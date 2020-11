Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti dalla Provincia di Reggio Calabria: tutti i DATI Comune per Comune [DETTAGLI]

1 Novembre 2020 23:52

Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti dalla Provincia di Reggio Calabria: oggi 118 nuovi casi positivi nell’Area Metropolitana

Si registrano 118 nuovi casi positivi al Covid-19 e 6 guariti, nella giornata odierna, nel territorio della Provincia di Reggio Calabria. In questo primo giorno di Novembre sono state ufficializzate positività in quasi tutti i Comuni della Provincia, in particolare registriamo casi a Rosarno, Palmi, Cinquefrondi, Polistena. Nessun nuovo contagio nella “zona rossa” di Giffone.

E’ utile sottolineare che quelli riportati in basso non sono i dati di tutti i comuni della provincia in quanto le autorità preposte (Asp e Prefettura) hanno deciso di non comunicarlo. Nell’elenco, invece, riportiamo esclusivamente i dati forniti dai sindaci o altre autorità locali che hanno deciso di fornire i numeri dei positivi sul territorio comunale. In base ai dati attualmente disponibili secondo le comunicazioni ufficiali, questa è la distribuzione dei casi positivi accertati sul territorio provinciale reggino. Si tratta delle persone attualmente positive, la maggior parte dei quali sono asintomatici (i ricoverati sono soltanto 67 su 1.452 positivi, di cui appena 5 in terapia intensiva, rispetto a una popolazione di 556 mila abitanti). La Calabria è in assoluto la Regione d’Italia meno colpita dalla pandemia.