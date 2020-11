Coronavirus e proteste, a Napoli gli imprenditori inscenano un funerale: sfila la bara col tricolore [FOTO E VIDEO]

2 Novembre 2020 18:18

Sul Lungomare di Napoli i commercianti protestano contro le limitazioni imposte dal Dpcm del Governo e dalle ordinanze del governatore De Luca

E’ andato in scena un vero e proprio corteo funebre dei commercianti questo pomeriggio sul Lungomare di Napoli. Alla Rotonda Diaz si sono riuniti decine di negozianti, che contestano le scelte del Governo e della Regione Campania. All’interno del carro funebre una bara, che simboleggia l’ormai morta economia del capoluogo campano, è avvolta nel tricolore. In piazza, ristoratori, gestori di baretti, imprenditori e liberi professionisti per una manifestazione pacifica e scenografica organizzata in occasione della giornata della commemorazione dei Defunti del 2 novembre. Il corteo dovrebbe poi sfilare sul Lungomare e raggiungere Palazzo Santa Lucia, sede della giunta della Regione Campania, luogo dove si sono verificati gli scontri della notte tra venerdì e sabato scorsi. L’appello è nato anche stavolta sulle chat online. “Con profondo dolore – si legge sui manifesti – comunichiamo alla cittadinanza campana che a causa dei DPCM e delle misure antieconomiche imposte dal governatore De Luca si sono definitivamente spenti: il diritto al lavoro, alla scuola, alla salute, l’economia campana. Ne danno il triste annuncio i commercianti, gli artigiani, i ristoratori, gli imprenditori, i liberi professionisti, le associazioni di categoria, le mamme, i papà della Campania”.