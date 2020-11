Coronavirus Piemonte, 2024 casi e 11 morti: il bollettino

1 Novembre 2020 20:50

(Adnkronos) – Oltre 2mila nuovi contagi di oggi in Piemonte. In totale i casi sono stati 2024 da ieri e 11 i morti da ieri. E’ quanto comunica l’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale è ora 4394 deceduti risultati positivi al virus, 715 Alessandria, 267 Asti, 227 Biella, 425 Cuneo, 422 Novara, 1926 Torino, 234 Vercelli, 135 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 43 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 72.660 (+2.024 rispetto a ieri), di cui 839 (41%) sono asintomatici. I casi sono così ripartiti: 983 screening, 543 contatti di caso, 498 con indagine in corso, 121 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 238 in ambito scolastico e 1665 tra la popolazione generale.