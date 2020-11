14 Novembre 2020 15:13

Coronavirus a Reggio Calabria, scuole chiuse a Palmi. Il sindaco: “non possiamo mettere a rischio la salute dei nostri figli, ci sarà tempo per recuperare tutto”

“Prendiamoci il tempo necessario per valutare il tutto ed esaminare bene i dati. Non potremo tenere le scuole chiuse fino a fine pandemia, ma non possiamo neanche mettere a rischio la salute dei nostri figli. Ci sarà tempo per recuperare tutto, ma, per adesso, scuole chiuse”. E’ quanto comunica il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio.