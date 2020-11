Coronavirus a Reggio Calabria: aumentano i positivi a Palmi, 123 i casi totali

8 Novembre 2020 21:12

Coronavirus a Reggio Calabria, aumentano i positivi a Palmi: “l’aumento dei numeri ci preoccupa e ci impone di tenere alta la guardia: per invertire la tendenza c’è bisogno della collaborazione e della responsabilità di tutti”

Sono arrivati a 123 i casi di positività al Covid a Palmi. “L’aumento dei numeri ci preoccupa e ci impone di tenere alta la guardia: per invertire la tendenza c’è bisogno della collaborazione e della responsabilità di tutti. C’è bisogno di evitare le uscite se non necessarie, di frequentare le attività non sospese nel tempo più breve possibile, di evitare assembramenti per strada, di salvaguardare la salute di tutti soprattutto dei più fragili. Abbiamo chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per intensificare i controlli e pretendiamo da tutti comportamenti responsabili e rispettosi di tutte le norme previste per evitare una stretta maggiore sulle restrizioni già in essere“. E’ quanto comunica la pagina ufficiale su facebbok del comune di Palmi.