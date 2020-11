8 Novembre 2020 17:59

Coronavirus a Reggio Calabria, 97 positivi a Palmi. Il Comune denuncia l’inaffidabilità dell’Asp nella gestione dei positivi: “siamo stanchi di vedere negato il nostro diritto alla salute. Vogliamo che si ponga immediatamente fine al commissariamento”

Prosegue il caos nella gestione del Covid 19 in Calabria. Il comune di Palmi protesta contro l’Asp, come si può leggere sull’account ufficiale facebook: “siamo stanchi di vedere negato il nostro diritto alla salute. Vogliamo che si ponga immediatamente fine al commissariamento. La salute è un diritto costituzionalmente garantito, pretendiamo risposte e le pretendiamo subito. Non siamo più disposti ad ASPettare, perché chi ASPetta muore. Siamo calabresi. Siamo italiani”.