Coronavirus a Palmi: altri 12 casi positivi, sale a 53 il numero totale

3 Novembre 2020 12:58

Coronavirus a Palmi: l’aggiornamento del Comune sui casi positivi attuali

“Oggi ci comunicano altri 12 positivi al Covid per un nr. totale di 53 casi. Sono attive tutte le procedure sanitarie e il tracciamento dei contatti da parte degli organi competenti. Guardiamo alla situazione con molta preoccupazione. Soprattutto tra i giovanissimi sembra venir meno il rispetto delle norme di obbligo di mascherina e divieto di assembramenti. Chiediamo a tutti maggior senso di responsabilità per scongiurare il dilagare dell’epidemia. In alternativa saremo costretti ad adottare misure più stringenti se non drastiche a livello locale”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal Comune di Palmi.