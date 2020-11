Coronavirus, le proposte delle Regioni al Governo: “limitare gli spostamenti solo degli over 70”

1 Novembre 2020 12:16

Coronavirus, cambiamenti per gli spostamenti degli over 70 in vista nel nuovo Dpcm

Limitare gli spostamenti degli over 70 per cercare di ridurre la diffusione del coronavirus: e’ una delle ipotesi prospettate da alcune regioni, in particolare, secondo quanto si apprende, Lombardia, Piemonte e Liguria, al vertice con i ministri Boccia e Speranza in vista del nuovo Dpcm.