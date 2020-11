Coronavirus e nuovo Dpcm: verso coprifuoco in tutta Italia alle 21

2 Novembre 2020 10:52

Coronavirus e nuovo Dpcm, fonti: alle 12 ci saranno le comunicazioni del presidente del Consiglio all’Aula della Camera

Secondo quanto si apprende dopo la riunione del premier Conte con i capidelegazione e prima del nuovo confronto con le Regioni, l’orientamento del governo è di stabilire un coprifuoco nazionale alle 21. Alle 12 ci saranno le comunicazioni del presidente del Consiglio all’Aula della Camera.

Coronavirus e nuovo Dpcm, Puglisi: “misure nazionali e coprifuoco alle 21”

“Gli interventi saranno uniformi, poi, come scritto nel precedente Dpcm, nella propria autonomia ciascun ente locale puo’ prevedere anche restrizioni ulteriori. Le restrizioni saranno nazionali, poi magari c’e’ anche la volonta’ di fare una distinzione tra quelle regioni che hanno gia’ superato l’Rt 2 da quelle che hanno indici piu’ bassi. Ma le misure saranno nazionali, come per esempio il coprifuoco alle 21 per tutto il territorio nazionale”. Lo ha detto a Start, su Sky TG24, il Sottosegretario al ministero del Lavoro, Francesca Puglisi secondo quanto riporta una nota della trasmissione.” Purtroppo dobbiamo sacrificare la didattica in presenza, modificandola in didattica a distanza, per tutte le scuole di secondo grado e si sta discutendo in queste ore se farlo anche per la terza media”.