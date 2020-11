10 Novembre 2020 12:06

Coronavirus, la Regione Calabria ha emanato una nuova ordinanza per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

La Regione Calabria ha emanato una nuova ordinanza con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. L’ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ha disposizioni inerenti l’attivazione di “Ospedali Covid-19” e la conversione di posti letto di area medica in posti letto Covid-19.

