Coronavirus, nuova ordinanza in Sicilia: bar e ristoranti aperti fino alle 18 ma Teatri chiusi

28 Novembre 2020 13:59

Coronavirus: l’ordinanza sarà firmata oggi pomeriggio dal Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci

Una nuova ordinanza, come apprende l’Adnkronos, sarà firmata oggi pomeriggio dal Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. L’ordinanza entrerà in vigore alla mezzanotte e resterà in vigore fino a quando sarà emesso il nuovo Dpcm del Presidente del Consiglio, previsto prima del 3 dicembre. Il provvedimento di cui si sta discutendo in queste ore alla presenza anche dell’assessore alla Sanità Ruggero Razza prevede un ‘rafforzamento’ alla nuova fascia gialla assegnata alla Sicilia a partire da domani. L’ordinanza prevede la riapertura di bar e ristoranti con la somministrazione al pubblico fino alle 18. Restano chiuse le scuole superiori. Sigilli ancora ai teatri, ai parchi e ai cinema. Confermato il limite del 50% di posti nei mezzi pubblici e restano chiusi la domenica i centri commerciali. Ci si potrà spostare da un comune all’altro senza autorizzazione. Mentre resta in vigore il ‘coprifuoco’ dalle 22 alle 5 del mattino. L’ordinanza sarà valida dalla mezzanotte fino al nuovo Dpcm a cui le Regione si adeguano.