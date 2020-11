22 Novembre 2020 15:59

Coronavirus, il Governo lavora a extra cashback di Natale: rimborsi a fine dicembre per chi fa 10 spese con carte e app

Coronavirus– Il governo, secondo quanto si apprende, sta lavorando, per Natale, ad un rimborso del 10% fino a 150 euro, aggiuntivo rispetto alle misure già previste, per le spese effettuate con carte e app nel mese di dicembre. Ancora da definire il giorno in cui entrerà in vigore la misura, che sarà pronta comunque a inizio del prossimo mese.