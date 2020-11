26 Novembre 2020 20:38

La Calabria resta zona rossa fino al 3 dicembre cosi come Lombardia, Piemonte, Toscana, Campania e Valle d’Aosta

A quanto si apprende, durante la riunione del pomeriggio con le Regioni il ministro della Salute Roberto Speranza avrebbe fatto presente ai governatori che questa settimana “probabilmente non ci saranno” passaggi di fascia di Regioni. Speranza ha sottolineato che la situazione è in miglioramento in tutta la Penisola, l’Rt scende, ma non è il momento di allentare la tensione.