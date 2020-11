Coronavirus a Messina: si cercano strutture per l’accoglienza di minori stranieri in quarantena

9 Novembre 2020 17:55

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio ospitalità di minori non accompagnati

Si rende noto che, in data odierna è stato pubblicato sul sito della Prefettura di Messina, alla Sezione “Contratti e Bandi di fara”, nuovo Avviso pubblico relativo alla procedura negoziata per l’individuazione di strutture nella provincia di Messina per l’affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza da destinare a centri di accoglienza e/o dedicati all’isolamento sanitario e alla quarantena dei minori stranieri non accompagnati per la durata dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ovvero la disponibilità delle strutture anche prive della gestione dei servizi di accoglienza. La procedura si svolgerà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d. Igs. 50/2016, tutti i documenti dovranno prevenire entro e non oltre le ore 17.00 del 23 novembre 2020 esclusivamente a mezzo pec della Prefettura di Messina protocollo.prefme@pec.interno.it – Oggetto: “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio ospitalità di minori non accompagnati”.

L’Avviso e gli allegati sono scaricabili del sito della Prefettura, alla Sezione “Contratti e Bandi di gara”.