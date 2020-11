Coronavirus a Messina, il sindaco De Luca proroga la chiusura delle scuole [INFO e DETTAGLI]

6 Novembre 2020 21:29

Coronavirus a Messina, il sindaco De Luca: “Scuole chiuse fino a mercoledì 11 novembre”

“Scuole chiuse fino a mercoledì 11 novembre. Stiamo per concordare un tavolo tecnico con la Prefettura ed asp per individuare analiticamente i focolai riscontrati e prorogare la eventuali chiusure dal 12 novembre in poi soltanto dei plessi scolastici ove e’ stata accertata la presenza di soggetti positivi”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Cateno De Luca. “In ogni caso, in questi giorni individueremo delle soluzioni alternative per gli studenti speciali al fine di alleviare gli effetti di questa situazione per ciascuno di loro e per le rispettive famiglie qualora i plessi scolastici di pertinenza saranno ulteriormente inibite alle svolgimento delle attività didattiche“, conclude.