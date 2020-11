Coronavirus Messina: scende ad 8 il numero dei positivi a Saponara

2 Novembre 2020 11:06

Coronavirus Messina. Incoraggianti i numeri del Comune di Saponara: i positivi scendono a 8, resta ancora il dubbio su 2 casi

“Per quanto riguarda la situazione relativa ai nostri concittadini comunico che 1 persona delle 8 è adesso negativa, ma di contro è stato evidenziato ancora 1 caso di positività, quindi il numero dei positivi rimane invariato, 8 persone”. Così Fabio Vinci, sindaco di Saponara, nell’informare i suoi concittadini rispetto all’evoluzione, pare positiva, della situazione epidemiologica del Comune in provincia di Messina.

“Per quanto riguarda la CTA KENNEDY – prosegue Vinci – i due casi ancora dubbi sono oggi negativi, quindi gli ospiti positivi restano 5 come detto ieri. Nel raccomandare sempre il rispetto delle regole e la massima attenzione nei rapporti interpersonali, soprattutto in questi giorni di visita ai cimiteri, voglio inviare a Voi tutti un augurio per la festività di Ognissanti e per la giornata della Commemorazione dei nostri Defunti”.