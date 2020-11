Coronavirus a Messina: 85 i positivi al Covid a Milazzo

10 Novembre 2020 21:22

Coronavirus a Messina: sono 85 attualmente i positivi nella città di Milazzo, 9 guariti

Sono 85 attualmente i positivi nella città di Milazzo. Questo il dato ufficiale fornito dall’Asp al sindaco Pippo Midili. Il numero complessivo dei contagiati è di 94 persone, ma nove risultano guarite. Anche questo report comunque conferma che il virus circola nella nostra città e il trend dei positivi cresce seppur in maniera non eclatante. Il sindaco ha anche reso noto che gli ultimi tamponi eseguiti attraverso i drive in sulla popolazione studentesca sono risultati tutti negativi. “Ma questo significa poco e per questo – ha aggiunto – invito i cittadini a mantenere alta l’attenzione e rispettare tutte le disposizioni contenute nell’ultimo Dpcm e in generale le norme anti-covid. I drive in a Milazzo proseguiranno anche nei prossimi giorni interessando diversi residenti del centro e della Piana.