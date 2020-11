Coronavirus a Messina, la parrocchia di San Domenico organizza una raccolta alimentare per aiutare chi ha necessità

4 Novembre 2020 11:04

Coronavirus a Messina, la parrocchia di San Domenico sta organizzando un “carrello sospeso” al Maxistore Decò di viale Regina Elena

La parrocchia di San Domenico – Dazio (Messina) in vista di un possibile nuovo lockdown non vuole farsi trovare impreparata e dunque sta organizzando un “carrello sospeso” al Maxistore Decò di viale Regina Elena, dal 7 al 14 Novembre, in modo da poter aiutare i più bisognosi. Mirko Grillo, ideatore ed organizzatore ci tiene a precisare che: – “A causa dell’emergenza covid-19 la colletta alimentare realizzata a febbraio ha potuto aiutare numerose famiglie che di punto in bianco, a marzo, si sono trovate senza lavoro. La nostra parrocchia infatti è una delle più grandi come Centro Caritas”.

Per le regole dettate dal dpcm non potranno essere presenti i volontari ma ciò non scoraggia nè il parroco Padre Giuseppe Sabato nè i volontari della parrocchia in quanto sono certi che ugualmente tantissime persone verranno in loro aiuto.

Si cercano alimenti a lunga conservazione come ad esempio: pelati, tonno, carne in scatola, alimenti in scatola (mais, fagioli ecc), salsa di pomodoro, sughi pronti, latte, legumi vari, farina, zucchero, sale, olio, biscotti, conserve, crackers, fette biscottate, pasta, riso, omogenizzati, pannolini ecc.