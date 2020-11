14 Novembre 2020 18:54

Coronavirus a Messina: tredici nuovi positivi e nove guariti nella giornata di ieri a Milazzo

Tredici nuovi positivi e nove guariti nella giornata di ieri a Milazzo. Sino ad ora nella città del Capo coloro che sono entrati in contatto col Covid – 19 sono state 102 persone. Sono 93 quelli che restano in isolamento in attesa dei successivi tamponi. Per quanto riguarda invece i drive in eseguiti negli ultimi giorni presso l’istituto tecnico industriale Maiorana, l’esame di 600 tamponi agli studenti ha dato esito negativo.