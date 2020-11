9 Novembre 2020 10:05

Coronavirus: sono 44 i ricoverati al Policlinico di Messina, dei quali 11 in terapia intensiva; al Papardo sono 25 e a Barcellona Pozzo di Gotto 25

Coronavirus Messina- Un uomo di 86 anni, originario di Capizzi, è morto nel reparto di Malattie infettive al Policlinico “Gaetano Martino”. Una donna di 85 anni, nativa di San Pier Niceto, è morta al “Cutroni Zodda” di Barcellona. In questo momento, la situazione sanitaria in città e provincia è la seguente: sono 44 i ricoverati al Policlinico di Messina, dei quali 11 in terapia intensiva; al Papardo sono 25 e a Barcellona Pozzo di Gotto 25.