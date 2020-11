Coronavirus a Messina, gli ultimi aggiornamenti dalla Provincia: tutti i DATI Comune per Comune [DETTAGLI]

17 Novembre 2020 09:56

Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti dalla Provincia di Messina: la situazione dei vari comuni, ecco i dettagli

Coronavirus– In provincia di Messina si sta fronteggiando la pandemia da Covid 19 con estrema determinazione. Nell’Area Metropolitana la situazione è sotto controllo anche se in alcuni paesi il contagio è esteso: sale a 17 il numero dei positivi a Rometta mentre a Milazzo si registrano 3 nuovi positivi e 15 guariti. A Santa Lucia del Mela sale a 7 il numero dei positivi, a Furnari il sindaco Crimi ha disposto la chiusura di tutti i plessi scolastici. A Patti sono 65 i casi totali. A Capo d’Orlando sale ancora la curva dei contagiati: al momento sono 31. Primo caso di Covid-19 a Forza d’Agrò, mentre a Pagliara i casi sono saliti a 9. Stesso numero ad Alì Terme. A Itala e Scalea scuole chiuse per 8 e 10 giorni.