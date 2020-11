Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti dalla Provincia di Messina: tutti i DATI Comune per Comune [DETTAGLI]

12 Novembre 2020 10:26

Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti dalla Provincia di Messina: la situazione dei vari comuni, ecco i dettagli

In provincia di Messina si sta fronteggiando la pandemia da Covid 19 con estrema determinazione. Nell’Area Metropolitana la situazione è sotto controllo anche se in alcuni paesi il contagio è alquanto esteso: a Caprileone positivi anche al tampone molecolare 9 studenti della Media John Fitzgerald Kennedy. A Patti salgono a 60 gli attuali contagi. A Sinagra i casi di accertata positività sono 34 (tra cui 31 alunni). A Santa Teresa di Riva positive due docenti della scuola dell’’Infanzia e Primaria “Lucia Amato” di contrada Barracca: chiuso il plesso. Il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni ha emesso un’ordinanza con la quale dispone che da oggi al 26 novembre nelle isole facenti parte del Comune di Lipari (tutte tranne Salina) è vietato ogni spostamento Otto nuovi positivi a Barcellona. I positivi totali ora sono 162. Tre nuovi positivi e quattro guariti a Milazzo: ieri sera i positivi erano 84. Rimangono chiuse le scuole a Torregrotta, oggi riaprono invece le scuole di Valdina e Roccavaldina. A Santa Lucia del Mela, il sindaco Sciotto, con ordinanze ha stabilito il divieto di aggregazione in diverse aree pubbliche. Sale a 7 il numero dei positivi a San Pier Niceto.