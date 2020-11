Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti dalla Provincia di Messina: tutti i DATI Comune per Comune [DETTAGLI]

27 Novembre 2020 09:41

Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti dalla Provincia di Messina: la situazione dei vari comuni, ecco i dettagli

Coronavirus– In provincia di Messina si sta fronteggiando la pandemia da Covid 19 con estrema determinazione. Nell’Area Metropolitana la situazione è sotto controllo anche se in alcuni paesi il contagio è alquanto esteso. A Barcellona Pozzo di Gotto sale a 227 il numero dei positivi totali sul territorio comunale. A Nizza di Sicilia, trentatré sono gli attuali positivi residenti nel centro rivierasco. A Santa Teresa di Riva si registrano due nuovi positivi, i casi sono 25. A Cesarò e San Teodoro continua a scendere sensibilmente la curva dei positivi. A Raccuja lutto per la morte di un uomo di 52 anni, molto conosciuto in paese in quanto titolare di un’attività alimentare.