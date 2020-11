12 Novembre 2020 22:36

“Non ho il Covid. Periodicamente faccio il tampone non potendo evitare istituzionalmente di non incontrare persone pur se sto cercando di limitare al massino tali circostanze”, è quanto annuncia il sindaco di Messina, Cateno De Luca. “Il Sindaco De Luca di Fiumedinisi positivo al Covid non sono io ma il sindaco di Fiumedinisi Giovanni De Luca. Girando insistentemente la voce di una mia positività al Covid ho dovuto fare la presente precisazione”, conclude De Luca.