ASP Messina, iniziati gli incontri con i Sindaci della provincia per la gestione condivisa dell’emergenza sanitaria

12 Novembre 2020 12:03

L’ASP di Messina ha già iniziato una serie di incontri programmati con tutti i sindaci di tutta l’Area Metropolitana per condividere scelte sinergiche finalizzate alla gestione condivisa dell’emergenza pandemica. Ieri presso la sede della direzione generale il primo fruttuoso incontro con una delegazione di primi cittadini dell’area jonica, e la pianificazione degli interventi mirati; domani a seguire gli incontri con i sindaci dei distretti sanitari dei Nebrodi, di Milazzo e Barcellona, a seguire anche Patti e le Isole Eolie. “Credo sia fondamentale mettere in comune tutte le risorse disponibili tra le istituzioni, raggruppate per distretto di appartenenza ai fini di ottimizzare gli interventi; ringrazio tutti i Sindaci che immediatamente hanno aderito all’invito, aiutandoci a focalizzare meglio le istanze dei cittadini e le necessità dei propri territori”.