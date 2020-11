Coronavirus a Messina, l’andamento dei contagi in Provincia: 7 alunni positivi in una scuola media, salgono i casi a Patti

6 Novembre 2020 11:40

Aggiornamento sui nuovi casi di Coronavirus in provincia di Messina

Da tenere sempre sotto controllo la situazione legata ai contagi da Covid-19 in provincia di Messina. In tutto il territorio si sono verificati altri 99 casi positivi, alcuni dei quali riguardano l’area dei Nebrodi e la zona ionica. Come riportato sul profilo Facebook del Comune di Capri Leone “sette alunni della scuola media sono risultati positivi al test rapido e sono subito stati sottoposti al tampone molecolare, il cui esito ci verrà comunicato entro un paio di giorni”. A Sant’Agata Militello invece è stato temporaneamente chiuso il Pronto Soccorso per operare alcuni interventi di sanificazione: ieri mattina sono emerse tre positività di medici in servizio all’ospedale. A Patti sono saliti 43 gli attuali positivi, notizia arrivata dopo l’aggiornamento del sindaco che aveva annunciato altri 11 contagiati. A Nizza infine altri quattro casi di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.