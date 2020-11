Coronavirus, Meloni: “Strada? No a scelte politiche su questi temi”

11 Novembre 2020 11:23

Coronavirus, le parole di Giorgia Meloni su Gino Strada in Calabria

“Mi pare una scelta politica e mi chiedo se sia il tempo di mettersi a fare politica su questioni come quelle che stiamo vivendo“. Cosi’, a Start su SkyTg24, Giorgia Meloni a proposito della possibilità che sia Gino Strada, su input di Giuseppe Conte, a diventare nuovo Commissario per l’emergenza Covid in Calabria.