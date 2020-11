Coronavirus: Maraio (Psi), ‘bene tavolo confronto parlamentare’

1 Novembre 2020 06:58

Roma, 1 nov. (Adnkronos) – “Da tempo i Socialisti chiedono al governo, alle forze di maggioranza e a tutte le forze politiche presenti in Parlamento un tavolo di confronto sulla gestione dell’emergenza che nei prossimi mesi sarà decisiva. La richiesta del premier Conte ai presidenti di Camera e Senato e la proposta del presidente della commissione Affari istituzionali del Senato vanno in questa direzione e non possono che vederci favorevoli”. Lo afferma il segretario del Psi, Enzo Maraio.

‘Un dibattito più ampio -aggiunge- sarà necessario soprattutto quando si dovranno assumere decisioni difficili ed è venuto il momento di fare presto. La tensione sociale che si sta generando è un segnale che si deve rafforzare la collaborazione fra le istituzioni e le suoi rappresentanti, se vogliamo uscire il prima possibile dalla crisi terribile che stiamo attraversando”.