10 Novembre 2020 11:54

Coronavirus, l’appello del dott. Tromba: “dichiarare Zona Rossa tutta Italia. il virus continua a correre anche nel mondo, dove sono stati superati i 50 milioni di casi”

“Fare chiarezza sta alla base del problema, dunque la parola deve per forza di circostanze passare agli esperti della sanità”. Lo dichiara il dottore Domenico Tromba, endocrinologo, responsabile Day service Tiroide Casa della salute Siderno, consigliere dell’Ordine dei medici di Reggio Calabria, membro cda Unime e presidente Associazione Scienza e Vita e segretario Ame Calabria. Sull’innalzamento della

curva dei contagi nel nostro Paese, il dottore Tromba spiega: “Il virus continua a correre anche nel mondo, dove sono stati superati i 50 milioni di casi , e in particolar modo in Europa dove l’epicentro del contagio sembra essere la Francia dove si sono superati i 40.000 morti covid. La situazione è drammatica ed è in continuo peggioramento. È importante l’unione di tutti quanti per affrontare questa tragedia nazionale”. Necessari, dunque, interventi immediati e veloci. “C’è bisogno di un intervento rapido -prosegue l’endocrinologo-bisogna creare una comunicazione unica in tutto il paese. Si è visto come questa chiusura a chiazze in questo momento non può funzionare. Abbiamo già un aumento del 10 per cento dei morti per infarto e ictus.Se non agiamo subito, non riusciremo a curare e ci saranno morti domani. Inoltre, si stanno reinfettando medici e infermieri, così si perderà la prima linea di questa guerra. Il Covid continua troppo velocemente la sua corsa, le rianimazioni già oggi ovunque sono piene e continuano a intasarsi”. Sulle soluzioni da adottare, il dottore Tromba è chiaro.”Bisogna a mio avviso passare subito ad un lockdown di tutto il paese se vogliamo cercare di ridimensionare il virus e forse passare un Natale in semi serenità. La curva epidemiologica continua a crescere e non bisogna più aspettare perché secondo me, anche se la corsa del virus rallentare da oggi in poi, la saturazione degli ospedali rischia di arrivare prima dell’inversione di tendenza.

L’ Rt a livello nazionale è all’1,7 ( cioè ogni contagiato trasmette il virus mediamente a poco meno di 2 persone).