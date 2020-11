Coronavirus, Carè: “concreti aiuti agli italiani all’estero”

12 Novembre 2020 09:26

Coronavirus, Carè: “le conseguenze economiche e sociali della pandemia stanno purtroppo investendo anche numerosi nostri connazionali che vivono all’estero”

“Le conseguenze economiche e sociali della pandemia stanno purtroppo investendo anche numerosi nostri connazionali che vivono all’estero. E’ opportuno ricordare che gli italiani che vivono al di fuori dei confini nazionali possono usufruire, fino al 31 dicembre 2020, di uno stanziamento aggiuntivo, previsto nello scorso mese di marzo, di sei milioni di euro per fronteggiare situazioni di indigenza e difficoltà economica. Gli italiani all’estero, per ottenere un aiuto concreto, possono rivolgersi ai nostri Consolati che hanno la possibilità di fornire un sollievo alle persone più fragili e duramente colpite dalla pandemia, erogando sussidi a fondo perduto. L’Italia è al fianco degli italiani all’estero in questa dura battaglia contro il Covid”. Lo afferma Nicola Carè, deputato del Pd eletto nella circoscrizione estera Africa, Asia Oceania e Antartide.