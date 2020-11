Coronavirus, l’indice Rt aggiornato Regione per Regione: Calabria e Sicilia tra le più basse d’Italia

15 Novembre 2020 17:38

Buone notizie per Calabria e Sicilia dall’indice Rt sul Coronavirus aggiornato Regione per Regione: tutti i dati

L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato i nuovi dati dell’indice Rt del Coronavirus in Italia Regione per Regione aggiornato da lunedì 2 a domenica 8 Novembre. Il dato nazionale è in calo, con un 1.43 più basso dell’1.81 della scorsa settimana. Calabria e Sicilia tra le Regioni con i valori più bassi dell’intero paese. Buone notizie per entrambe. In Calabria l’indice è 1.40, dopo l’1.60 della scorsa settimana, in Sicilia è 1.18 dopo l’1.40 della scorsa settimana.

Ecco il quadro Regione per Regione:

Basilicata 1.63

Lombardia 1.61

Campania 1.58

Provincia di Bolzano 1.55

Valle d’Aosta 1.50

Friuli Venezia Giulia 1.47

Puglia 1.45

Umbria 1.43

Emilia Romagna 1.40

Piemonte 1.37

Abruzzo 1.35

Marche 1.35

Molise 1.32

Provincia di Trento 1.35

Calabria 1.30

Veneto 1.29

Liguria 1.20

Sicilia 1.18

Lazio 1.04

Sardegna 1.00