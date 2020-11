Coronavirus in Calabria: scuole chiuse a Catanzaro fino al 28 novembre

11 Novembre 2020 12:46

Coronavirus in Calabria, le scuole rimarranno chiuse a Catanzaro da domani fino al 28 novembre

“A partire da domani, giovedì 12 novembre, e fino a sabato 28 novembre, saranno sospese le attività didattiche in presenza, con conseguente attivazione di quelle a distanza, nelle scuole di ogni ordine e grado di Catanzaro. Con questa decisione ho dato seguito alla proposta ricevuta dal dipartimento di Prevenzione dell’Asp che ha registrato un incremento significativo dei contagi da covid. Questa sospensione servirà a ridurre le occasioni di contagio e, di pari passo, a garantire il tempo necessario all’Asp per smaltire i tamponi da analizzare e aumentare lo sforzo organizzativo per il tracciamento dei contatti. Mi auguro che queste due settimane siano sufficienti per far sì che la risposta di un sistema, finora gravato da consistenti ritardi, diventi più efficace e tempestiva”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal Sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo.