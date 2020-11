Coronavirus – Gran Bretagna, un segreto… reale: tenuta nascosta la positività del principe William

2 Novembre 2020 13:07

Una fonte di Kensington Palace rivela un segreto reale: il principe William risultò positivo al Coronavirus, ma la notizia non venne resa pubblica

L’emergenza Coronavirus continua anche in Gran Bretagna. Ad oggi il numero dei contagi totali ha superato il milione di persone, oltre 46.000 invece i decessi registrati. Nei mesi scorsi anche il principe Carlo, figlio della regina Elisabetta, risultò positivo e a quanto pare anche il figlio William. A rivelarlo è stata una fonte interna a Kensington Palace, citata da BBC e Sun. A differenza del principe Carlo, la cui positività venne resa nota, quella del principe William venne tenuta nascosta per volontà dello stesso duca di Cambridge che non volle “allarmare la nazione“.