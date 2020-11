Coronavirus – Gran Bretagna, Boris Johnson svela: “sono sano come il cane di un macellaio, esplodo di anticorpi”

16 Novembre 2020 12:21

Coronavirus, Boris Johnson in isolamento dopo essere stato a contatto con un positivo: il premier britannico dichiara di stare benissimo

Il premier britannico Boris Johnson si trova attualmente in isolamento precauzionale presso la residenza di Downing Street dopo essere stato in contatto con il deputato Lee Anderson, successivamente risultato positivo al Coronavirus. Boris Johnson, che nei mesi scorsi aveva contratto la malattia e ne era guarito, ha dichiarato di sentirsi sano “come il cane di un macellaio” (sano come un pesce, nello slang inglese) e di “esplodere di anticorpi” (nessuno slang qui…). Boris Johnson ha comunque invitato i cittadini britannici a rispettare le lineee guida in materia di prevenzione per evitare un’ulteriore diffusione del Coronavirus che, secondo le stime del governo, tornerà presto sotto controllo nel Regno Unito.