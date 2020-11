Coronavirus, Gerry Scotti torna finalmente a casa: “Grazie a tutti, non vi dimenticherò”

16 Novembre 2020 16:32

Gerry Scotti è tornato a casa: il noto conduttore televisivo italiano è stato ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al Covid

“A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò”. Lo ha scritto poco fa su Instagram Gerry Scotti, da 3 settimane positivo al Covid e successivamente ricoverato. Con un’intervista a Fanpage, tra l’altro, il suo ufficio stampa aveva smentito un ricovero del presentatore in terapia intensiva. Ora il noto conduttore è tornato a casa.