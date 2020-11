Coronavirus, ecco il nuovo Dpcm: ipotesi limitazioni degli over 70, anticipo del coprifuoco e restrizioni alla mobilità tra Regioni

1 Novembre 2020 21:06

Coronavirus, in corso vertice Governo-maggioranza per il nuovo Dpcm: Conte spinge per chiusure localizzate

Incontro in video conferenza tra il Premier Giuseppe Conte ed i capidelegazione della maggioranza sulle misure da adottare per contenere l’epidemia da coronavirus. Al vaglio il nuovo Dpcm che dovrebbe sostituire quello varato la scorsa settimana. Al momento il Presidente del Consiglio sarebbe d’accordo con le Regioni sulla richiesta di misure più restrittive ma, in base a quanto si apprende da fonti della maggioranza, a differenza di quanto vogliono i governatori, sarebbe orientato a modularle in base alla diffusione territoriale del Covid. Fra le restrizioni sul tavolo della riunione in corso a palazzo Chigi tra il premier e le forze che sostengono il governo c’è l’interruzione della mobilità interregionale, fatto salvo ragioni di lavoro, la chiusura dei centri commerciali nei weekend, la chiusura alle 18 di tutte le attività ed alcune restrizioni per gli over 70.