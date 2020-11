Coronavirus, dal 30 novembre a Villa San Giovanni riaprono asili e scuole d’infanzia: rinviato di una settimana il ritorno in classe di primaria e 1ª media

27 Novembre 2020 17:42

Soltanto dal 4 dicembre torneranno in classe anche gli alunni delle elementari e della 1ª media

A Villa San Giovanni riapriranno asili e scuole d’infanzia. E’ entrata in vigore l’ordinanza del Sindaco f.f. Maria Grazia Richichi, che così ha affermato in video su Facebook: “Dal 30 novembre daremo il via ad una ripartenza graduale. Si riparte con scuole dell’infanzia e asili. Inoltre, a causa di alcuni casi positività, abbiamo deciso di prolungare fino al 4 dicembre la chiusura della scuola primaria e delle classi di 1ª media, in modo che possa ulteriormente scendere la curva epidemiologica. In questo mese sono stati registrati 106 casi di positività, di cui 3 hanno avuto necessità di ricoveri, e un decesso. Grazie alla buona volontà delle persone c’è stata comunque una gradua negativizzazione. Ringrazio i medici che hanno supportato l’amministrazione Comunale in queste settimane”.