Coronavirus, creatore vaccino: “Si dovrebbe tornare alla normalità il prossimo inverno”

15 Novembre 2020 17:11

Le parole del professore Ugur Sahin sull’impatto del vaccino sul Coronavirus

L’impatto del vaccino sul Coronavirus inizierà a manifestarsi in modo importante la prossima estate e la vita dovrebbe tornare alla normalità il prossimo inverno. Lo ha affermato alla Bbc il professore Ugur Sahin, co-fondatore di BioNTech che, insieme a Pfizer, ha sviluppato il vaccino che potrebbe portare a una “drastica riduzione dei casi“. “Credo che la trasmissione tra le persone sarà ridotta da un vaccino così efficace, forse non al 90% ma forse al 50%, ma non dovremmo dimenticare che anche questo potrebbe comportare una drastica riduzione della diffusione della pandemia”, ha detto Sahin. La scorsa settimana, BioNTech e Pfizer hanno affermato che un’analisi preliminare ha dimostrato che il vaccino è efficace per oltre il 90% nel prevenire la malattia tra i volontari che si sono sottoposti allo studio. Sono circa 43.000 le persone che hanno partecipato ai test.