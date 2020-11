3 Novembre 2020 13:44

Coronavirus: alle 15:30 nuovo confronto tra Governo e Regioni

E’ convocato per le 15:30 il nuovo confronto tra il governo, la conferenze delle Regioni, insieme ai Comuni e alle Province, in vista dell’approvazione del nuovo Dpcm illustrato ieri in Parlamento dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. All’incontro parteciperanno i ministri per gli Affari Regionali Francesco Boccia e della Salute Roberto Speranza, il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli.